Ляшко добавил, что, по исследованиям, проведенным в других странах, во время пандемии коронавирусной болезни грипп был вытеснен из циркуляции.

Производители вакцины против гриппа могут завезти беспрецедентное количество соответствующих препаратов в Украину. Именно над этим сейчас работают в Минздраве.

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По словам Ляшко, ожидается большое количество препаратов, которых в Украину еще не завозили. В то же время министр отметил, что договоренности о таких поставках еще не закрыты: "пусть сначала завезут, потому что могут пообещать, а не завезти".

"У нас есть национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике, которая рассматривает такие вопросы и рекомендует вакцинироваться и против гриппа, и против коронавирусной болезни в этом эпидсезоне. Минздрав провел определенную подготовительную работу и производители вакцины против гриппа могут завезти беспрецедентное количество вакцин на территорию нашего государства", - заявил он.

Он добавил, что, по исследованиям, проведенным в других странах, во время пандемии коронавирусной болезни грипп был вытеснен из циркуляции.

Читайте такжеЭпидемиологи прогнозируют пик заболеваемости гриппом в Украине в октябре-ноябре

"И на это влиял ряд факторов. Карантинные ограничения, применяемые против капельной, аэрозольной группы, а именно дистанция, маски, дезинфекция и антисептическая обработка рук. Это все влияет, и на сдерживание эпидемии гриппа", – пояснил министр.

Глава Минздрава отметил, что вакцинироваться нужно и от гриппа, и от "ковида".

Напомним, в Министерстве здравоохранения предполагают, что в эпидемический сезон гриппа 2021-2022 годов будут циркулировать штаммы B / W, H1N1 и H3N2, которые ходили и в прошлом году.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Виктория Гордиенко