С начала октября в ЦНАПах провакциновано уже свыше 1 тыс. киевлян.

В Киеве пункты вакцинации против COVID-19 организованы уже Центрах предоставления административных услуг в 7 из 10 районов.

Об это сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов в своем Телеграм-канале.

"С начала октября жители города могут вакцинироваться в удобном им районном ЦПАУ. На сегодня в ЦПАУ столицы провакцинировано уже 1100 киевлян", - написал он.

По его информации, пункты вакцинации открыты в Центрах Дарницкого, Голосеевского, Деснянского, Печерского, Святошинского, Оболонского и Соломенского районов.

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Как сообщал УНИАН, 12 октября заместитель председателя КГГА Анна Старостенко заверила, что ресурсов для наращивания темпов вакцинации в Киеве хватает, и власти столицы постоянно ищут новые возможности для их расширения.

"В ТРЦ еженедельно расширяем количество пунктов вакцинации, и сейчас их уже 22. Еще 117 пунктов прививки работают на базе лечебных заведений города, действует также центр массовой вакцинации в МВЦ и 21 мини-вакцинальный центр", - отметила Старостенко.

Коронавирус в Украине: данные по состоянию на 19 октября

В Украине за сутки, 18 октября, выявили 15 579 новых случаев коронавирусного заболевания. Среди выявленных больных - 1 309 детей и 282 медработника.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Одесской (1 418), Харьковской (1 412), Днепропетровской (1 203), Запорожской (1 019) и Львовской (959) областях.

С начала вакцинальной кампании привито 8 млн 065 тыс. 762 человека, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 млн 573 тыс. 564. Всего проведено 14 млн 635 тыс. 480 прививок.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Инна Андалицкая