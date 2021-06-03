Для минимизации очередей в Международном выставочном центре изменена организация вакцинации киевлян, записанных через приложение "Дія".

В столичном Центре вакцинации против COVID-19 можно будет сделать прививку без приглашения.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, информирует пресс-служба КГГА.

«Учитывая опыт предыдущих выходных, желающих привиться от COVID-19 среди зарегистрированных в мобильном приложении «Дія» оказалось больше, чем тех, кто предоставил предварительное согласие при приглашении, медицинские работники осуществляли по телефону. Из около 7000 киевлян подтвердили желание вакцинироваться только 560 человек. С одной стороны, такая активность киевлян радует ответственным отношением к иммунопрофилактике. Но с другой - хочется максимально сократить время ожидания в очередях», - отметил Поворозник.

По его словам, для оптимизации процесса вакцинации в выставочном центре принято решение о разделении потоков киевлян, которые придут на прививку.

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«Первый - для тех, кому позвонили и пригласили на конкретное время. Второй - для тех, кто также записан в «Дії», но такого приглашения пока не получил. Такие граждане могут либо дождаться вызова, либо вакцинироваться в порядке «живой очереди», - пояснил Поворозник.

Приглашенные должны будут показать смс-сообщение с датой, временем и номером вакцинальной бригады. В случае опоздания у приглашенных остается возможность вакцинироваться в порядке «живой очереди».

Обращаем внимание на то, что вход в Центр вакцинации 5 и 6 июня будет открыт с 10:00 до 17:30.

Адрес: проспект Броварской, 15 (корпус 4, вход 4-А).

Вакцинация от коронавируса в Киеве

29 мая в Киеве, в МВЦ, открылся большой Центр вакцинации от COVID-19.

29 и 30 мая в столичном центре было вакцинировано 3 тыс. 467 человек.

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Автор: Виктория Токарева