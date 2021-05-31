В столичном Центре вакцинации, созданном на базе Международного выставочного центра, за минувшие выходные вакцинировали от коронавируса 3467 людей.
Только в воскресенье прививки получили 2072 человека, написал в Facebook первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
Он констатировал, что именно в воскресенье количество желающих вакцинироваться было чрезвычайно большим.
"Такая готовность вакцинироваться дает надежду на то, что, при наличии вакцин мы сможем победить пандемию в стране и в мире в целом", - написал чиновник.
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Он также поблагодарил за организацию процесса медицинских работников, студентов-медиков коммунальных колледжей, руководство МВЦ и специалистов столичного управления Госпродпотребслужбы и Департамента здравоохранения КГГА.
Как известно, кроме Киева подобные центры вакцинации в минувшие выходные также работали в Одессе и Львове. В Минздраве накануне рассказали, когда в Украине ускорится вакцинация от коронавируса.
Вакцинация против коронавируса в Украине
24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.
Прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в индийском Институте сыворотки крови, вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech, вакциной Comirnaty производство Pfizer / BioNTech, которая получена в рамках глобальной инициативы COVAX и вакциной AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее.
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