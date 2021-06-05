Отмечается, что очередь начала сильно увеличиваться с 9 утра.

В Киеве в субботу, 5 июня, с самого утра выстроилась очередь на вакцинацию от COVID-19 возле центра массовых прививок на Броварском проспекте, 15 (корпус 4, вход 4-А). Там на базе Международного выставочного центра в эти выходные укол разрешили делать, в том числе, и в порядке живой очереди (без приглашения).

Как сообщил корреспондент УНИАН, очередь люди занимали с 5-6 утра. Все стоят под палящим солнцем, некоторые киевляне принесли с собой раскладные стульчики.

Также фотографии людей, которые захотели сделать прививку от коронавируса, опубликовал Telegram-канал "Сегодня".

Отметим, что местная власть запланировала, что желающие вакцинироваться должны образовать две очереди:

из тех, кто получил смс-сообщение с приглашением;

из тех, кто зарегистрировался на портале или в приложении Дія, но не получил ответа (живая очередь).

Однако, как сообщили журналисты, всех отправляли в одну очередь, из-за чего некоторые люди, получившие приглашение, просто шли домой.

"Интересно, что здесь собрались не только киевляне. Есть и иногородние, которые приехали в столицу специально за вакциной", – рассказал корреспондент "Сегодня".

Отмечается, что очередь начала сильно увеличиваться с 9 утра.

В Департаменте здравоохранения КГГА сообщили корреспонденту УНИАН, что планы по недопущению ситуации скопления людей будут обсуждаться на следующей неделе.

Справка УНИАН. Киевский Центр вакцинации 5 и 6 июня будет открыт с 10:00 до 17:30. Прививки будут делать китайской вакциной СoronaVac (SinoVac).

Коронавирус в Украине: вакцинация

На прошлых выходных, 29-30 мая, в Киеве в Центре вакцинации от COVID-19, созданном на базе Международного выставочного центра, прививки от болезни получили 3467 человек, которые записались через Дію.

Позже стало известно, что с 5 июня центры вакцинации будут работать в 10 городах (кроме вышеуказанных еще в Полтаве, Кременчуге, Лубнах, Миргороде, Горишних Плавнях, Ривне).

По состоянию на утро субботы, 5 июня, в Украине официально подтверждено 2 213 580 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1897 - обнаружены за минувшие сутки. В Киеве за прошедшие сутки обнаружили 497 инфицированных коронавирусом. Умерли 10 человек. Всего за период пандемии в городе 5126 летальных исходов от вируса. А подтвержденных случаев заболевания на сегодня - 208 936.

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Автор: Виктория Гордиенко