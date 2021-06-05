Самый высокий суточный прирост заболеваемости зафиксировали в Киеве.

За минувшие сутки, 4 июня, в Украине обнаружили 1 897 новых случаев COVID-19. Среди новых пациентов – 91 ребенок и 65 медработников. Также 8 330 пациентов выздоровели, а 86 — умерли от осложнений. С подозрением или подтвержденным диагнозом госпитализировали 1 065 человек.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Днем ранее COVID-19 диагностировали у 2266 человек. Количество выздоровевших за сутки значительно превышает количество больных. Такая динамика наблюдается более 1,5 месяца.

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (497), Киевской (160), Запорожской (138), Днепропетровской (128) и Харьковской (116) областях.

Читайте такжеВ Украине количество больниц для приема больных COVID-19 не будет сокращено

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

С начала пандемии у нас зафиксировали 2 213 580 случаев заражения коронавирусом. Из них 51 140 человек умерли от осложнений заболевания, а 2 088 712 — выздоровели. Сегодня болеет 73728 украинцев - на 6519 человек меньше, чем за прошлые сутки.

По данным сайта Worldometers Украина среди стран мира занимает 30 место по количеству новых инфицирований, среди стран Европы – 8 позицию.

Тест на коронавирус в Украине

Лаборатории сделали 29 061 тест на коронавирус методом ПЦР, 12 048 тестов методом ИФА. Также сделали 19 312 экспресс-тестов на антиген к вирусу. Всего в стране провели более 10,3 миллиона ПЦР-тестирований.

Вакцинация от коронавируса в Украине

57 440 человек привиты против COVID-19 за сутки 4 июня 2021 года. Одну дозу получили 53 710 человек, полностью иммунизированы-3 730 человек, сообщили в Минздраве.

В течение суток работали 502 мобильные бригады и 514 пунктов прививки.

По состоянию на 05 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 635 704 человека.

С начала вакцинальной кампании привито 1 177 373 человека, из них получили 1 дозу – 1 177 371 лицо, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 145 792 человека (из них двое человек получили одну дозу заграницей). Всего проведено 1 323 163 прививки.

Коронавирус в Украине: что известно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Гордиенко