В минувшие выходные в Украине начали работу массовые центры вакцинации населения.

В эти выходные центры массовой вакцинации от COVID-19 будут работать в 10 городах Украины.

Как сообщило Министерство здравоохранения на странице в соцсети, в минувшие выходные в Украине начали работу массовые центры вакцинации населения.

В эти выходные 5-6 июня центры будут работать в:

г. Киев, на базе Международного выставочного центра

г. Львов, на базе стадиона "Арена Львов"

м. Одесса, на базе ТЦ "Мегадом", Fontan Sky Center, СШ "Крымская"

г. Тернополь, на базе Центра досуга и молодежных инициатив им. Довженко

г. Полтава, на базе Национального юридического университета им. Я. Мудрого

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г. Кременчуг Полтавской области, на базе Кременчугского лицея №11 "Гарант"

г. Лубны Полтавской области, на базе кинотеатра "Киевская Русь"

м. Миргород Полтавской области, на базе дома культуры Миргородского городского совета

г. Верхние Плавни Полтавской области, на базе обособленного административного подразделения "Горно-обогатительный комбинат"

г. Ровно, на базе областного клинического лечебно-диагностического центра им. В. Полищука.

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Автор: Ирина Погорелая