То есть, чтобы получить прививку от COVID-19, необходимо записаться на конкретное время на ресурсе Helsi.me.

В Киеве вакцинация от COVID-19 в Международном выставочном центре 17 и 18 июня для зарегистрированных в «Дії» будет доступна по предварительной записи на ресурсе Helsi.me.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на Департамент здравоохранения.

То есть, чтобы получить прививку от COVID-19, необходимо записаться на конкретное время.

«Опыт прошлых выходных показал, что работа прививочных бригад по записи не только упорядочивает очередь, но и значительно минимизирует время, затраченное на процесс прививки. В результате - возможность вакцинироваться получает гораздо большее количество людей», - пояснили в департаменте.

Читайте такжеМассовая вакцинация в Киеве на этой неделе будет проходить в четверг и пятницу, а не в выходныеКиевлян призывают записаться и прийти в четко назначенное время.

Также в профильном департаменте напоминают, что для людей старше 65 лет существует возможность вакцинироваться от COVID-19 в Центрах первичной медико-санитарной помощи. Для этого необходимо обратиться к врачу, с которым подписана декларация, и согласовать время.

Вакцинация от коронавируса в Киеве

В Киеве на этой неделе массовая вакцинация от COVID-19 в Международном выставочном центре будет проходить 17 и 18 июня - в четверг и пятницу, а не в выходные, как обычно.

Ранее на сервисе Helsi.me сообщили, что как всегда, будет две очереди - "живая" и по предварительной записи. Предварительная запись через этот сайт начнется утром 15 июня.

Отмечалось, что для удобства граждан будет вестись онлайн-трансляция со входа в МВЦ на Facebook-странице и Телеграм-канале (https://t.me/helsiua), чтобы можно было увидеть состояние «живой» очереди и спланировать время.

Также сообщалось, что со всеми пользователями, которые создали записи на 19-20 июня, контактирует колл-центр, а также заблаговременно зарезервированы даты и места для вакцинации.

Центр вакцинации против COVID-19 открылся в столице 29 мая. До сих пор он работал только в выходные дни.

В минувшую субботу, 12 июня, в Киеве прививки получило рекордное количество людей - более 3 тыс.

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Автор: Инна Андалицкая