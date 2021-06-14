Украина уже ведет переговоры о закупке вакцин от коронавируса на 2022-2023 годы.

Министерство здравоохранения Украины рассматривает возможность ежесезонного вакцинирования от COVID-19 и готовится к этому. Каким образом и в какой период это будет происходить, станет известно, когда исследования подтвердят точную продолжительность иммунитета после иммунизации.

Как рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью НВ, параллельно Минздрав ведет переговоры с компаниями о поставках вакцин от коронавируса в 2022-2023 годах.

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"Мы готовимся к этому и параллельно ведем ряд переговоров о подписании контрактов на поставку вакцин в 2022-2023 годах. Мы обратились к Национальной технической группе экспертов Украины, которая работает вместе с мировым сообществом (это независимая группа экспертов, не подчиненная Министерству здравоохранения) и отслеживает позицию во всех клинических исследованиях, научных данных о продолжительности послевакцинального иммунитета к коронавирусной болезни. Как только будут четкие подтверждения и понимания, что иммунитет длится год-два года, из этого и будет исходить стратегия Министерства здравоохранения по ежегодной вакцинации и периоде, когда лучше вакцинироваться", - подчеркнул Ляшко.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

Справка УНИАН. 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.

Сейчас прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute) CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio произведенной в Южной Корее.

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Автор: Виктория Гордиенко