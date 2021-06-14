Министерство здравоохранения Украины рассматривает возможность ежесезонного вакцинирования от COVID-19 и готовится к этому. Каким образом и в какой период это будет происходить, станет известно, когда исследования подтвердят точную продолжительность иммунитета после иммунизации.
Как рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью НВ, параллельно Минздрав ведет переговоры с компаниями о поставках вакцин от коронавируса в 2022-2023 годах.
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"Мы готовимся к этому и параллельно ведем ряд переговоров о подписании контрактов на поставку вакцин в 2022-2023 годах. Мы обратились к Национальной технической группе экспертов Украины, которая работает вместе с мировым сообществом (это независимая группа экспертов, не подчиненная Министерству здравоохранения) и отслеживает позицию во всех клинических исследованиях, научных данных о продолжительности послевакцинального иммунитета к коронавирусной болезни. Как только будут четкие подтверждения и понимания, что иммунитет длится год-два года, из этого и будет исходить стратегия Министерства здравоохранения по ежегодной вакцинации и периоде, когда лучше вакцинироваться", - подчеркнул Ляшко.
Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно
- За минувшие сутки прививку от коронавирусной болезни COVID-19 получили 22 тыс. 219 человек. Всего с начала кампании по вакцинации от COVID-19 проведено 1 млн 718 тыс. 499 прививок. Полностью иммунизированы (получили две дозы вакцины) 238 тыс. 798 человек.
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Справка УНИАН. 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.
Сейчас прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute) CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio произведенной в Южной Корее.
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