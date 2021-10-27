За минувшие сутки коронавирусную болезнь подтвердили у 1 тыс. 416 жителей города, в том числе у 179 детей.

В Киеве зафиксирован антирекорд смертей от COVID-19 за сутки - 54 летальных случая.

Соответствующая информация обнародована мэром столицы Виталием Кличко в Facebook.

Он сообщил, что умерли 23 женщины, 30 мужчин и годовалый мальчик.

С начала пандемии в Киеве зафиксировано уже 5 тыс. 991 летальный случай.

За минувшие сутки коронавирусную болезнь подтвердили у 1 тыс. 416 жителей города: заболели 744 женщины, 493 мужчины, 179 детей.

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Больше всего случаев заболевания в Дарницком (247), Деснянском (176) и Святошинском (162) районах.

В течение суток в больницу госпитализировали 150 больных коронавирусной болезнью и 413 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

На сегодня в городе всего зафиксировано 227 тыс. 334 случая выздоровления, в том числе за минувшие сутки – 573.

Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировано 22 тысячи 574 новых случая COVID-19. Кроме того, госпитализировали – 5 тысяч 925 человек; умерли – 692 и выздоровели – 11 тысяч 593 человека.

В Национальной академии наук заявили о расхождения в COVID-статистике Киева. Количество положительных ПЦР-тестов существенно превышает количество официально выявленных новых случаев заражения коронавирусом.

Коронавирус в Киеве: что стоит знать

Автор: Инна Андалицкая