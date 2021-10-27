За прошедшие сутки госпитализировали почти 6 тысяч больных коронавирусом.

В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 22 тысячи 574 новых случая COVID-19. Среди заболевших - 1 тысяча 532 ребенка и 399 медработников.

Читайте такжеВ одесской COVID-больнице закончился кислород, десятки пациентов эвакуируют (видео)Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус_инфо".

Коронавирус в Украине: статистика на 27.10.2021

госпитализировали - 5 тысяч 925 человек;

умерли – 692;

выздоровели - 11 тысяч 593 человека;

осуществлено ПЦР-тестов за сутки - 72 тысячи 231.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 миллиона 825 тысяч 733 человека;

выздоровели - 2 миллиона 401 тысяча 705 человек;

умерли - 65 тысяч 628.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1874), Харьковской (1641), Одесской (1477), Львовской (1426) областях и г. Киев (1416).

Как сообщалось, за прошедшие сутки в Украине от коронавируса умерло рекордное количество людей за все время пандемии - 734, было выявлено 19 тысяч 120 новых случаев COVID-19.

Кроме того, по состоянию на 27 октября в Украине установлен новый рекорд прививок от коронавируса за сутки - вакцинировано более 291 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Так, вчера вакцинировали 291 тыс. 293 человека: одну дозу получили 212 тыс. 013 человек, полностью иммунизированы - 79 тыс. 280.

С начала вакцинальной кампании привито 9 млн 363 тыс. 493 человека, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 млн 138 тыс. 082.

Всего проведено 16 млн 501 тыс. 573 прививки.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Ольга Робейко