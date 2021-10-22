Секретарь СНБО подчеркнул, что в Украине более чем достаточно вакцины против COVID-19.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что если в Украине ежедневно не будет 350-400 тыс. вакцинированных против COVID-19, то "у нас будет очень большая проблема".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Данилов сообщил на брифинге по результатам заседания Совбеза.

"COVID - 19 как болезнь невакцинированных бушует в мире... мы сейчас только начинаем входить в пик эпидемии. И большая проблема, когда люди, не вакцинируясь, попадают в больницы, после этого у нас с вами рекорд по количеству людей, которые умерли от ковида", - отметил он.

Данилов прогнозирует, что количество людей, которые будут погибать от COVID-19, может превысить тысячу человек в сутки.

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"И проблема именно в вакцинации. Ведь (вакцинированные-УНИАН) люди, которые болеют, не умирают. И вы должны понимать, что те люди, которые сегодня отправляются на кладбище из-за ковида, это люди, которые не вакцинировались. Если и дальше у кого-то есть желание отправлять туда своих родственников, близких, то можете и дальше делать вид, что этого делать не надо...", - подчеркнул секретарь СНБО.

По его словам, сейчас в Украине более чем достаточно вакцины против COVID-19.

"И сегодня, если наша страна не выйдет на 350-400 тыс. вакцинированных за сутки, то у нас будет очень большая проблема... Мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы это (вакцинация - УНИАН) происходило, а так называемые антивакцинатори - пусть это будет на их совести", - добавил Данилов.

Он также сообщил, что на заседании СНБО было принято решение о том, что министр здравоохранения Виктор Ляшко должен обеспечить выполнение программы по вакцинации, которая была принята ранее.

В частности, президент поставил задачу, чтобы она была выполнена в максимально сжатые сроки, ведь до конца года остается 70 дней.

Коронавирус в Украине

В Украине за минувшие сутки, 21 октября, обнаружили 23 785 новых случаевкоронавирусного заболевания. В частности, заболели 1800 детей и 391 медработник.

Второй день подряд также фиксируют рекордное количество смертей днем ранее умерло 546 пациентов с коронавирусом.

Больше всего новых случаев зафиксировали во Львовской (1 647), Днепропетровской (1 641) и Одесской (1 484) областях.

С начала пандемии в нас обнаружили 2 725 385 случаев COVID-19. Из них 003 63 человека скончались от осложнений заболевания, а 2 361 365 — выздоровели.

Украина продолжает удерживать ведущие позиции в антирейтинге стран по заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции.

Записаться на вакцинацию вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Антонина Доломанжи