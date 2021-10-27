В столице по данным НАН наблюдается наибольшая несогласованность между количеством положительных ПЦР-тестов и новых выявлений коронавируса.

В Национальной академии наук заявили о нестыковке в COVID-статистике Киева. Количество положительных ПЦР-тестов существенно превышает количество официально выявленных новых случаев заражения коронавирусом.

Как говорится в прогнозе НАН, обнародованном на официальном сайте академии, наблюдается наибольшая несогласованность между количеством положительных ПЦР-тестов и новых выявлений коронавируса.

"Хотя в целом в Украине количество положительных ПЦР-тестов и новых обнаружений хорошо согласовывается, но в Киеве ситуация отличается. В последнее время количество положительных ПЦР-тестов значительно превышает количество официальных обнаружений, что свидетельствует о большом проценте тестов в частных лабораториях и/или значительной части тестирований не по месту жительства. В Киеве ежедневно делают вдвое больше положительных ПЦР-тестов, чем выявляют случаев заболевания. По количеству положительных ПЦР-тестов Киев уже превысил максимум весенней волны, тогда как по статистике новых обнаружений этого не видно", - идет речь в документе.

Подобная ситуация наблюдалась и в ходе предыдущих волн, отметили ученые.

Вместе с тем, в НАН отмечают, что скорее, чем в целом в Украине, заболеваемость росла в Киеве, где, по данным лабораторий, количество положительных результатов ПЦР-тестов наибольшее за все время ведения статистики. Число ежедневных госпитализаций в столице на 100 тыс. населения превысило средний показатель в стране.

Напомним, в Киеве за прошедшие сутки выявили 1416 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко анонсировал переход Киева в "красную" карантинную зону: "В последние дни в больницы госпитализируют по полтысячи больных. Большинство из них, к сожалению, находятся в тяжелом состоянии. Койки в наших больницах заполнены уже более 50%".

Коронавирус в Украине: что стоит знать

Автор: Виктория Гордиенко