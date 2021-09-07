В такой способ в Ивано-Франковске хотят опровергнуть распространяемый антивакцинаторами миф о бесплодии женщин после прививки от коронавирус.

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив во время оперативного совещания сообщил, что выплатит премию первой женщине, которая забеременеет после вакцинации от коронавируса.

Таким образом Марцинкив хочет опровергнуть распространяемый антивакцинаторами миф о том, что вакцинация от COVID-19 приводит к бесплодию у женщин.

Свое намерение Марцинкив подтвердил и на личной странице в Facebook.

"Дам премию 100 тысяч тому, кто вопреки различным расхожим слухам забеременеет после вакцинации", – написал мэр Ивано-Франковска.

"Вчера ко мне пришла женщина и доказывала, что не может вакцинироваться, потому что не забеременеет. Я вам серьезно говорю. Дайте поручение нашей работнице. Если такой случай произойдет, то первой нужно выплатить хорошую премию. 100 тысяч гривень. Потому что говорят, что я злой, депремирую. А я вот хочу премировать", - сказал Марцинкив, пишет Zaxid.net.

Во время совещания у мэра присутствовала и руководитель городского перинатального центра Мария Бойко, которая выразила готовность выполнить поручение мэра.

"Не знаю, как мы это будем отслеживать, но будем делать", – добавила Мария Бойко.

Ранее сообщалось, что на Прикарпатье поощряют к вакцинации деньгами на проезд и билетами на футбол. Власти Ивано-Франковска объявили - всем, кто в течение сентября получит прививку от коронавируса, выплатят по сотне на проезд в городском транспорте. Бонусом для болельщиков станут билеты на домашние матчи местного футбольного клуба.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

Автор: Виктория Гордиенко