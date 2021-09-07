Евгений Комаровский отметил, что человека с кучей других болезней надо вакцинировать в первую очередь.

Наличие сопутствующих заболеваний у человека не является противопоказанием к вакцинации от коронавируса.

Такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" высказал популярный украинский врач Евгений Комаровский.

"Существует огромное заблуждение, что наличие каких-либо болезней является противопоказанием к вакцинации. Во всем мире с точностью до наоборот - наличие у человека болезней делает его более опасным субъектом для любого вируса. То есть если вы имеете порок сердца, сахарный диабет, ожирение, гипертонию, перенесли инфаркт, инсульт, то для вас инфекционная болезнь опаснее, чем для человека здорового. Поэтому человека с кучей болезней надо прививать в первую очередь, и по этому пути идет весь цивилизованный мир", - подчеркнул Комаровский.

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Ранее Комаровский подчеркнул, что коронавирус - "такая фигня, что никаких прогнозов по нему давать практически невозможно".

"Опыт показывает следующее: прогнозировать нельзя, а лучше готовиться к худшему. Только... у нас сейчас ситуация легче, и прекращают финансирование инфекционных больниц. У меня уже просто не хватает слов. Невероятно. Не всех, некоторых, типа, они сделали свое дело, уже всех нарятували, теперь идите в ж***у", - сказал он.

Советы Комаровского: что стоит знать

Автор: Виктория Гордиенко