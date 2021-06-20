В Польше бездомных начали вакцинировать препаратом фирмы "Johnson & Johnson".
Об этом пишет Польское радио.
Один из мобильных пунктов прививок находится в городе Луздь. Там могут получить прививки люди, не имеющие постоянного места жительства и медицинского страхования.
По словам директора местного отдела Каритас Анджея Партика, вакцинация происходит на добровольной основе.
Читайте такжеИндийский штамм коронавируса доминирует по всему миру - ВОЗ"Мы поощряем людей, которые находятся в приютах, прийти и вакцинироваться. Зато есть большая группа людей, которые не ночуют в приютах, и нам очень хочется, чтобы информация о возможности вакцинации дошла тоже до них", - сообщил он.
Отмечается, что Луздь - один из первых польских городов, в которых началась такая акция.
В мобильном пункте можно получить прививку вакциной фирмы "Johnson & Johnson". Также вакцинироваться могут люди, не имеющие документа, подтверждающего личность.
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