Сейчас по крайней мере одной дозой в Украине вакцинировано 14,7% населения.

В Киевской школе экономики (KSE) прогнозируют, что при текущих темпах прививки против COVID-19 имеющихся в Украине вакцин хватит по крайней мере до конца ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-брифинга сказал руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко.

По его словам, в мире сейчас уже 3,18 млрд человек вакцинированы по крайней мере первой дозой - более 40,4% мирового населения.

В частности, в Европе по крайней мере одной дозой привиты 407 млн человек - 54,4%.

Сейчас по крайней мере одной дозой в Украине вакцинировано 14,7% населения, а полный курс вакцинации прошли более 10% украинцев.

Самый высокий уровень вакцинации - в Киеве и Киевской области, где одной дозой привиты 26% и 20% населения соответственно, а полный курс вакцинации прошли - 22% и 15%.

Третью строчку по уровню прививки против COVID-19 заняла Полтавская область, где первой дозой вакцинировали 19% населения, а двумя - 15%.

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Ганиченко рассказал, что темпы вакцинации в Украине за последнюю неделю выросли на 19%, среднее количество прививок в сутки сейчас составляет 123 тыс.

По расчетам KSE, чтобы выйти на вакцинацию 70% взрослого населения до конца 2021 года, в Украине необходимо каждый день делать по 320 тыс. прививок в сутки, начиная с сегодняшнего дня.

"То есть текущие темпы необходимо увеличивать в 2-3 раза. Но при текущих темпах вакцинации уже имеющихся в Украине вакцин хватит по крайней мере до конца ноября. Соответственно, если темпы вакцинации будут увеличиваться, то дата будет меняться. Сейчас использовано около половины всех ввезенных в страну вакцин - около 10 млн доз", - добавил Ганиченко.

Вакцинация в Украине: что известно

В Украине вчера, 6 сентября, 133 тыс. 922 человека вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 37 тыс. 380 человек, полностью иммунизированы - 96 тыс. 542.

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 5 млн 618 тыс. 798 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы 4 млн 304 тыс. 627. Всего проведено 9 млн 923 тыс. 423 прививки.

Кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля.

Сейчас прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в индийском Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, производимой в Южной Корее; и вакциной Moderna американского производства.

Министерство здравоохранения Украины объявило о старте пятого этапа вакцинации от COVID-19. С 21 июля все взрослые, которым исполнилось 18 лет, могут сделать прививку.

Автор: Антонина Доломанжи