Сейчас в Черниговской области работает 152 пункта прививки и 17 центров массовой вакцинации.

Киевская референс-лаборатория подтвердила 10 случаев заражения штаммом возбудителя COVID-19 "Дельта" в Черниговской области.

Об этом в Facebook сообщил председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

По его словам, "сейчас ситуация под контролем", но расслабляться рано.

Чиновник призвал вакцинироваться, соблюдать масочный режим и сохранять дистанцию.

Сейчас в Черниговской области работает 152 пункта прививки и 17 центров массовой вакцинации.

Читайте такжеВ Минздраве объяснили, на каких основаниях в Украине применяется незарегистрированная вакцина Moderna

Ранее эксперты Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) установили, что в Украине постепенный рост заболеваемости COVID-19 продолжается уже четвертую неделю подряд.

По уровню заболеваемости, то есть по числу выявленных случаев за последние 14 дней на 100 тыс. населения, среди крупных стран Европы Украина находится на 12-м месте.

К 9 крупным странам Европы, среди которых - Испания, Великобритания, Франция, Греция, Португалия, Нидерланды, Россия, Бельгия и Италия, в которых продолжается вспышка COVID-19, добавилась еще Швеция. Там сейчас один из крупнейших рост в Европе.

В России смертность более чем в 10 раз превышает среднюю по крупным европейским странам.

Автор: Дмитрий Захаров