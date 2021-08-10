В Китае заявили о новой вспышке COVID-19 из-за активного распространения штамма "Дельта". В некоторых городах страны начали открывать пункты тестирования на коронавирус.
Как пишет Reuters, с конца июля "дельта-штамм" был обнаружен более чем в 10 городах Китая. Правительство приказало местным властям внимательно следить за ситуацией распространения смертельного вируса.
Тест коронавируса в Китае
- В городе Янчжоу уже начался пятый раунд массовых тестов.
- В Чжэнчжоу ждут результатов третьего раунда общегородских тестов.
- В восточном городе Нанкин, сильно пострадавшем от июльского вспышки, начался третий раунд целевого тестирования.
- Город Наньтун, расположенный недалеко от Янчжоу и Нанкина, где еще не зафиксировали новых случаев заболевания, также начал массовые тестирования.
- В Ухане, с которого и началась вспышка коронавирус почти 2 года назад, было зарегистрировано всего два подтвержденных случая. Однако массовое тестирование там провели на прошлой неделе.
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Китайские власти говорят о том, что пока не планируют вводить строгий карантин, поскольку страна использует целенаправленное сдерживание и широкую вакцинацию для победы над коронавирусом.
"Пока вирус по-прежнему широко распространен во всем мире, политика Китая по строгому предотвращению импорта вируса не должна меняться", - заявил бывший министр здравоохранения Гао Цян
Вместе с тем два центра междугородних маршрутных автобусов в Ухане уже прекратили все перевозки с понедельника.
Как сообщал УНИАН, разведка США получила данные о происхождение коронавируса в китайской лаборатории.