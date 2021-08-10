Отмечается, что с конца июля "дельта-штамм" был обнаружен более чем в 10 городах Китая.

В Китае заявили о новой вспышке COVID-19 из-за активного распространения штамма "Дельта". В некоторых городах страны начали открывать пункты тестирования на коронавирус.

Как пишет Reuters, с конца июля "дельта-штамм" был обнаружен более чем в 10 городах Китая. Правительство приказало местным властям внимательно следить за ситуацией распространения смертельного вируса.

Тест коронавируса в Китае

В городе Янчжоу уже начался пятый раунд массовых тестов.

В Чжэнчжоу ждут результатов третьего раунда общегородских тестов.

В восточном городе Нанкин, сильно пострадавшем от июльского вспышки, начался третий раунд целевого тестирования.

Город Наньтун, расположенный недалеко от Янчжоу и Нанкина, где еще не зафиксировали новых случаев заболевания, также начал массовые тестирования.

В Ухане, с которого и началась вспышка коронавирус почти 2 года назад, было зарегистрировано всего два подтвержденных случая. Однако массовое тестирование там провели на прошлой неделе.

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Китайские власти говорят о том, что пока не планируют вводить строгий карантин, поскольку страна использует целенаправленное сдерживание и широкую вакцинацию для победы над коронавирусом.

"Пока вирус по-прежнему широко распространен во всем мире, политика Китая по строгому предотвращению импорта вируса не должна меняться", - заявил бывший министр здравоохранения Гао Цян

Вместе с тем два центра междугородних маршрутных автобусов в Ухане уже прекратили все перевозки с понедельника.

Как сообщал УНИАН, разведка США получила данные о происхождение коронавируса в китайской лаборатории.

Коронавирус: что известно

Автор: Виктория Гордиенко