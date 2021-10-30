В Киеве находится 500, а это наибольшее (в Украине) количество аппаратов искусственной вентиляции легких, 95% коек обеспечены кислородом.

Власти Киева готовились к осенней волне COVID-19, но возможности дополнительного увеличения мест для больных не являются безграничными.

Об этом в интервью Радио Свобода рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

"Могу сказать, что мы увеличили количество коек до 6 тыс. в наших больницах. Если нужно будет, мы готовы еще развернуть 5,5 тыс. Но больше мы не сможем. Некоторые политики говорят, что готовы развернуть госпитали. Мы готовы принимать больных во Дворце спорта или в выставочном центре. Готовы то готовы, но ключевой вопрос: где мы возьмем врачей?"- сказал Кличко.

По его словам, в Киеве находится 500, а это самая большая (в Украине) количество аппаратов искусственной вентиляции легких, 95% коек обеспечены кислородом. "С кислородом сейчас небольшие проблемы, потому что сейчас все нуждаются в кислороде гораздо больше, чем в прошлой волне в каждой из больниц", – добавил мэр.

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Как сообщал УНИАН, в Украине за прошедшие сутки было обнаружено 26 тыс. 198 случаев COVID-19, в частности, заболели 1 тыс. 643 ребенка и 379 медработников.

С коронавирусной болезнью были госпитализированы 5 тыс. 305 человек, умерли – 541, выздоровели – 9 тыс. 449. За сутки было сделано 144 тыс. 621 тестирования.

Наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано в Днепропетровской (2 тыс. 280), Одесской (1 тыс. 973), Львовской (1 тыс. 880), Сумской (1 тыс. 612) областях и г. Киев (1 тыс. 455).

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Ирина Погорелая