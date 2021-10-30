За все время пандемии в Украине заболели 2 904 872 человека.

По состоянию на утро, 30 октября, в Украине обнаружили еще 26 198 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 1643 ребенка и 379 медработников. Накануне, 29 октября, медики подтвердили 26 870 COVID-случаев.

Об этом говорится в данных Минздрава в Telegram Коронавирус_инфо.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 5 305 человек;

летальных исходов – 541;

выздоровело – 9 449 человек;

осуществлено тестирований за сутки: – 144 621 (в частности методом ПЦР – 72 612, методом ИФА-21 163); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 50 846.

За все время пандемии в Украине заболели 2 904 872 человека, из них 2 430 944 выздоровели, а 67 393 умерли от осложнений.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (2280), Одесской (1973), Львовской (1880), Сумской (1612) областях и в г. Киев (1455).

Новый рекорд прививок

От начала вакцинальной кампании привито 10 022 978 человек, из них получили одну дозу – 10 022 976 людей, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 377 032 человека (из них двое человек получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 17 400 008 прививок.

94% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированные.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МОЗ 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Виолетта Орлова