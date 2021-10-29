Так же Комаровский объяснил, какой логикой руководствуются антивакцинаторы.

В возрастной категории 60+ смертность при COVID-19 достигает 10-15%. Это люди, в массе своей упорно отказывающиеся от вакцинации.

Об этом заявил известный украинский врач Евгений Комаровский в интервью Украинской правде.

"Страшно, когда мое утро начинается беседой с другом-патологоанатом, и он мне рассказывает, через что они проходят каждый день, когда трупы некуда складывать", - отметил врач-педиатр.

Он выразил глубочайшее сожаление по поводу того, что, несмотря на имеющие спасительные вакцины, люди все же упорно игнорируют их, предпочитая тяжело болеть и умирать.

"Обидно, когда есть инструменты, позволяющие людям не умирать, а люди предпочитают умирать. В возрастной категории 60+ смертность при ковиде достигает 10-15%. Это люди, в массе своей упорно отказывающиеся от вакцинации. И это не молодые блогеры, воюющие с вакцинами, а взрослые люди, которые должны были бы знать, что такое хорошо и что такое плохо", - говорит медик.

По словам Комаровского, после каждого поста в социальных сетях, агитирующего за вакцинацию, от него отписываются десятки пользователей. Но не писать об этом он просто не может, не имеет права, поскольку каждое такое обращение может спасти несколько тысяч жизней.

Тем более, что, по словам доктора, тему вакцинации крайне неохотно поднимают специалисты по инфекционным болезням, боясь, что их обвинят в продажности и заангажированности.

"Зато после этого видео (Последняя осень - УНИАН) у меня плюс сто тысяч подписчиков в Instagram. И огромное количество писем: доктор, это была последняя капля, мы вчера привились, спасибо большое. Вот это было круто, это для меня чистый кайф", - признался Комаровский.

Отвечая на вопрос о причинах низких показателей вакцинации в Украине - всего 17% населения, - врач заметил, что с антивакцинаторами ему приходится сталкиваться всю жизнь. Общаясь с ними, он пришел к выводу, что это не те люди, с которыми можно общаться на языке логики, здравого смысла и аргументов. Пробиться сквозь стену почти религиозного фанатизма невозможно. Люди истово и безоглядно верят, что при помощи вакцин их убивают.

Не самым лучшим образом проявляет себя и государство в образе доброго дядюшки, который всю жизнь гнобил и притеснял, требовал налоги и жестко наказывал за их неуплату, а тут вдруг пришел и с умильной улыбкой предложил бесплатную помощь в виде COVID-вакцин.

"Выходят чиновники и говорят: мы добыли, мы купили, мы привезли. Первая мысль, которая возникает у людей, опять себя, любимых, пиарят", - говорит Комаровский.

Отсюда и недоверие, и сомнения, и активное сопротивление вакцинации.

Свою пагубную роль, по мнению врача, сыграла и многолетняя дискредитация вакцин как таковых. Это когда, к примеру, на всех телеканалах проходит сюжет о смерти ребенка после прививки.

"Вот эти сюжеты дали нам 200 тысяч случаев кори, полиомиелита, регулярные смерти от столбняка", - возмущенно объясняет медик.

С не меньшим негодованием Евгений Комаровский упомянул и об учителях, которые сегодня фактически возглавили антивакцинаторское движение. Хотя должны были стать интеллектуальной элитой нации.

Как писал УНИАН, на днях украинцев шокировало эмоциональное видео под названием "Последняя осень", автором которого выступил Евгений Комаровский. В нем врач рассказал о сложной ситуации в Украине из-за распространения коронавирусной болезни.

"То, что больницы забиты, это мягко сказано. Если кто-то из депутатов говорит, что места в больницах еще есть, он врет. На кладбищах места еще есть. Очереди из санитарок с каталками, трупами. Более того, забитые судебно-медицинские морги, это морги, куда везут тех, кто умирает дома. И когда они умерли дома, и им не успели до этого поставить ПЦР, то они умирают не от COVID, а от вроде какой-то там пневмонии", - сказал Комаровский.

По его словам, люди начали осознавать, что нужно вакцинироваться от COVID, но некоторые из них не могут этого сделать, потому что они уже купили "сертификат о вакцинации".

"99% людей в реанимации - они не привиты! И большинство тех, кто в больницах, не привиты! А половина из тех, кто вроде привит, с купленными бумажками", - возмутился Комаровский.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

Автор: Виктория Гордиенко