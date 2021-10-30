На сегодня, 30 октября, уже 15 областей находятся в "красной" зоне адаптивного карантина. В "оранжевой" - 8 регионов и 2 все еще находятся в "желтой".
Об этом говорится в данных Минздрава.
В "красную" зону (с самыми жесткими ограничениями) попали следующие области:
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Житомирская (с сегодняшнего дня),
- Запорожская,
- Ивано-Франковская (с сегодняшнего дня),
- Киевская (с сегодняшнего дня),
- Луганская (с сегодняшнего дня),
- Львовская (с сегодняшнего дня),
- Николаевская,
- Одесская,
- Ривненская,
- Сумская,
- Херсонская,
- Хмельницкая (с сегодняшнего дня),
- Черниговская (с сегодняшнего дня).
Отметим, что "красная" зона предусматривает запрет работы заведений общепита (кроме доставки и на вынос), ТРЦ и других развлекательных заведений, заведений образования, кроме начальных школ и детсадов, непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров и учреждений культуры.
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Помимо этого запрещено проводить массовые мероприятия, помимо официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта, но без зрителей.
Всех этих ограничений можно избежать, если 100% работников и посетителей указанных заведений будут полностью вакцинированы от COVID-19 или будут иметь отрицательный результат теста.
"Оранжевая" зона:
г. Киев и области:
- Винницкая,
- Волынская,
- Полтавская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Черкасская,
- Черновицкая.
"Желтая" зона:
- Закарпатская,
- Кировоградская.
Напомним, за минувшие сутки в Украине зафиксировали 26 198 новых случаев коронавирусной болезни. С коронавирусной болезнью были госпитализированы 5 305 человек, умерли – 541, выздоровели – 9 449.
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