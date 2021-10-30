На сегодня уже 15 областей находятся в "красной" зоне.

На сегодня, 30 октября, уже 15 областей находятся в "красной" зоне адаптивного карантина. В "оранжевой" - 8 регионов и 2 все еще находятся в "желтой".

Об этом говорится в данных Минздрава.

В "красную" зону (с самыми жесткими ограничениями) попали следующие области:

Днепропетровская,

Донецкая,

Житомирская (с сегодняшнего дня),

Запорожская,

Ивано-Франковская (с сегодняшнего дня),

Киевская (с сегодняшнего дня),

Луганская (с сегодняшнего дня),

Львовская (с сегодняшнего дня),

Николаевская,

Одесская,

Ривненская,

Сумская,

Херсонская,

Хмельницкая (с сегодняшнего дня),

Черниговская (с сегодняшнего дня).

Отметим, что "красная" зона предусматривает запрет работы заведений общепита (кроме доставки и на вынос), ТРЦ и других развлекательных заведений, заведений образования, кроме начальных школ и детсадов, непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров и учреждений культуры.

Читайте такжеКакие ограничения в Украине вводят с 30 октября: список по областям

Помимо этого запрещено проводить массовые мероприятия, помимо официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта, но без зрителей.

Всех этих ограничений можно избежать, если 100% работников и посетителей указанных заведений будут полностью вакцинированы от COVID-19 или будут иметь отрицательный результат теста.

"Оранжевая" зона:

г. Киев и области:

Винницкая,

Волынская,

Полтавская,

Тернопольская,

Харьковская,

Черкасская,

Черновицкая.

Напомним, за минувшие сутки в Украине зафиксировали 26 198 новых случаев коронавирусной болезни. С коронавирусной болезнью были госпитализированы 5 305 человек, умерли – 541, выздоровели – 9 449.

Коронавирус в Украине: что стоит знать

Автор: Виктория Гордиенко