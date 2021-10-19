Третью прививку предлагают делать через полгода после второй COVID-дозы.

Национальная группа экспертов по иммунопрофилактике рекомендует Минздраву использование бустерной дозы против COVID-19.

Как говорится в сюжете ТСН, по словам председателя национальной группы Федора Лапия, третью - ревакцинальную дозу - советуют лишь для наиболее уязвимых групп населения - медиков и социальных работников домов интернатного типа, которые контактируют с людьми пожилого возраста. Эту прививку будут делать через полгода после второй дозы.

Читайте такжеВ Украине могут ввести прививку третьей дозой вакцины от COVID-19 - Минздрав

Как писал УНИАН, главный государственный санитарный врач Украины и заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин заявил, что вопрос о комбинировании вакцин имеет свои сложности. С точки зрения логистики, для комбинирования препаратов от COVID-19 нужно совместить различные платформы вакцин.

2 июля Минздрав Украины разрешил смешивать вакцины от разных производителей, но решение касается только препаратов компаний Pfizer, Moderna и AstraZeneca.

Отметим, записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Автор: Виктория Гордиенко