По словам главного санврача Украины, научные исследования показывают, что некоторые виды комбинации вакцин дают большую иммуногенность.

В Минздраве рассказали об эффективности комбинирования вакцин от COVID-19, которое в дальнейшем могут разрешить. Так, национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунизации (НТГЭИ) рассмотрит этот вопрос уже 30 июня.

Об этом в интервью изданию "Лига" сообщил главный государственный санитарный врач Украины и заместитель Министра здравоохранения Игорь Кузин.

По словам главного санврача, вопрос о комбинировании вакцин имеет свои сложности. С точки зрения логистики, для комбинирования препаратов от COVID-19 нужно совместить различные платформы вакцин.

"Но научные исследования показывают, что некоторые комбинации первой и второй дозы вакцин приводят к большей иммуногенности, чем один тип вакцины", - добавил Кузин.

Читайте такжеВ Минздраве Украины предлагают не допускать в школу детей без COVID-прививкиЗаместитель Министра здравоохранения рассказал, что НТГЭИ занимается оцениванием результатов научных исследований комбинирования вакцин от коронавируса. Эксперты Национальной технической группы уже пришли к выводу, что польза от сочетания различных вакцин не имеет достаточно высокого уровня доказательной базы. Но этот вопрос будет рассматриваться повторно уже 30 июня, ведь данные о комбинировании препаратов постоянно обновляются.

Ранее уже стало известно, что педагогам и работникам сферы обслуживания могут запретить работу без прививки от COVID-19. По словам Кузина, для части граждан вакцинация против коронавируса должна стать обязательной.

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Автор: Polina Kuzenko