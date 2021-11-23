Количество больных COVID-19 в Украине может начать возрастать с января, сообщили в KSE.

Новая волна коронавируса COVID-19 в Украине ожидается в начале следующего года.

Заболеваемость может начать возрастать в январе, рассказал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко во время онлайн-брифинга.

По его словам, если не будет введен жесткий карантин, возрастания количества больных коронавирусом можно точно ожидать с января.

Читайте такжеВ Украине смертность от COVID-19 находилась на самом высоком историческом уровне – KSE"Мы ожидаем начало роста заболеваемости COVID-19 в следующую волну от начала 2022 года...", – заявил эксперт.

Напомним, в марте 2020 года началась пандемия коронавируса, в этом же месяце власти Украины решили ввести карантин.

В Украине было несколько волн COVID-19, последняя началась осенью этого года.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко 22 ноября заявил, что Украине удалось пройти пик заболеваемости тяжелейшей волны коронавируса.

Чиновник также подчеркнул, что еще рано расслабляться и, в частности, нужно увеличивать количество вакцинированных украинцев.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Екатерина Присяжнюк