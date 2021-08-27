Новая волна COVID-19 в нашей стране будет мягче предыдущих, спрогнозировал медик.

В Украине новая волна коронавируса COVID-19 не начнется в ноябре, поскольку уже стартовала.

Новая волна заболеваемости будет более мягкой, чем предыдущие, рассказал врач-иммунолог Андрей Волянский в эфире "Украина 24".

По его словам, очередная волна будет мягче, поскольку в государстве уже около 40% жителей имеют антитела к COVID-19.

Ранее главный санитарный врач Игорь Кузин говорил, что Украина в ноябре может приблизиться к "красной" зоне карантина. По его словам, из-за этого возможно введение жесткого карантина – локдауна.

В Украине с марта 2020 года действует карантин для борьбы с распространением коронавируса. В стране уже было несколько волн COVID-19.

Государство поделено на четыре карантинные зоны – "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную". В "зеленой" зоне самые слабые карантинные ограничения, а в "красной" – строжайшие. Сейчас вся Украина "зеленая".

По состоянию на 27 августа коронавирус в Украине нашли у 2 280 203 человек, выздоровели 2 204 682 пациента, а скончались – 53 632. На протяжении 26 числа COVID-19 диагностирован у 2 032 человек, а 25-го вирус нашли у 1 581 человека.

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Автор: Екатерина Присяжнюк