В стране наблюдается большое количество тяжелых случаев и госпитализаций.

Украина столкнулась сейчас с крупнейшими вызовами за все время пандемии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

"Вызовы, с которыми мы столкнулись сейчас, самые большие за все время пандемии. Имеем сверхвысокое количество тяжелых случаев и госпитализаций. Пять областей перешли в "красную" зону эпидемической опасности. Еще несколько регионов могут попасть в эту зону в ближайшие дни. Мы постоянно подключаем новые больницы и увеличиваем количество врачей, которые противодействуют коронавирусу",- сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что мы не сможем остановить пандемию, если "Украина не будет вакцинироваться".

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Он напомнил, что 94,2% госпитализированных с COVID-19 за прошедшую неделю были не вакцинированы.

"Эти цифры говорят сами за себя. Вакцинация спасает жизни. Вчера сделано рекордное количество прививок — более 225 тысяч. Для регионов поставлена задача обеспечить способность инфраструктуры для вакцинации, чтобы выйти на показатель в 1,5 млн прививок за неделю. Призываю людей не ждать "красных" зон в своих регионах, а пойти и сделать прививку сейчас", - подчеркнул глава правительства.

Как сообщал УНИАН, с 15 октября "красный" уровень эпидопасности установлен на территории Херсонской области, а с 18 октября – в Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях.

Коронавирус в Украине

В Украине за минувшие сутки выявили 18 912 новых случаев коронавирусного заболевания. От осложнений умерли 495 человек, а выздоровевших - 7 605 пациентов.

Суточный показатель заболеваемости держится на высоком уровне и является одним из крупнейших за последние полгода. Днем ранее выявили 15 579 новых случаев заражения, умерло рекордное количество пациентов с коронавирусом — 538.

Вакцинация против коронавируса в Украине

19 октября от COVID-19 вакцинировано 226 587 украинцев. Одну дозу получили 142 141 человек, полностью иммунизированные - 84 446 человек.

От начала вакцинальной кампании привито 8 207 903 человека, из них получили одну дозу – 8 207 901 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 658 010 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 14 865 911 прививок.

95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - вакцинированные.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Леся Лещенко