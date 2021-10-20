ООО "Криогенсервис" предупредило, что в течение нескольких дней поставки кислорода будут приостановлены из-за отсутствия его необходимых объемов у основных производителей в Украине.

Николаевских врачей предупредили о том, что в течение нескольких дней поставка кислорода в больницу будет приостановлена.

Об этом сообщает Вознесенская многопрофильная больница в Facebook.

Письмо в больницу поступило сегодня вечером от ООО фирмы "Криогенсервис", которая является поставщиком кислорода.

"Этим письмом мы предупреждены о том, что в течение нескольких дней поставки кислорода в больницу будут приостановлены из-за отсутствия его необходимых объемов у основных производителей в Украине", - говорится в сообщении.

"Ситуация с нехваткой кислорода повторяется и опять в самый пиковый момент пандемии, когда жизнь максимального количества людей в ковидном госпитале зависит именно от наличия кислорода в системе", - подчеркнули в больнице.

Представители больницы призвали Минздрав отреагировать на ситуацию.

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"Призываем вас немедленного реагирования и влияния на ситуацию, что сложилась, ведь уже завтра более сотни больных COVID в Вознесенской многопрофильной больницы не получат такого важного для них глотка кислорода, а значит, будут лишены права на жизнь", - говорится в сообщении.

Напомним, с 15 октября "красный" уровень эпидопасности установлен на территории Херсонской области с 18 октября – в Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях.

Автор: Денис Прядко