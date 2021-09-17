Ранее образцы на секвенирование приходилось отправлять в лаборатории ВОЗ.

Теперь в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины появилось оборудование для секвенирования (выявления новых штаммов) образцов SARS-CoV-2 украинских пациентов.

Об этом сообщает сайт Минздрава.

Мощность секвенатора - 400 образцов в месяц.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко убежден, что "наличие лаборатории, которая может проводить секвенирование - это вопрос национальной безопасности".

"Наконец он у нас есть. Теперь мы оперативно сможем реагировать на биологические угрозы, четко устанавливая источник. До этого времени Украина отправляла свои образцы на секвенирование в лаборатории ВОЗ, что занимало какое-то время, теперь сможем реагировать оперативно", - отметил он.

В сообщении указано, что также для лабораторных центров в каждой области за бюджетные средства было закуплено:

58 автоматических станций пробоподготовки для экстракции РНК (выделение из вируса для дальнейшего анализа);

55 приборов для обнаружения возбудителя (амплификации);

4 роботизированные и автоматизированные системы, которые в автоматическом режиме обеспечивают выполнение этапа экстракции РНК и внесение амплификационной смеси с минимальным привлечением специалистов лаборатории.

В Минздраве напоминают, что в проекте бюджета на 2022 год уже заложено почти полмиллиарда гривень на оборудование для бактериологических и физико-химических лабораторий Центров по контролю и профилактике болезней.

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Коронавирус в Украине

По состоянию на 17 сентября в Украине возросла заболеваемость COVID-19 - 6 624 новых случая за сутки. Среди новых инфицированных 677 детей и 105 медработников. За последние сутки госпитализированы 1 568 человек, зарегистрировано 99 летальных случаев.

Суточный показатель заболеваемости один из крупнейших с середины мая. 15 мая было зафиксировано 6 796 инфицированных, после этого пошел спад.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (649), Львовской (644), Одесской (530), Днепропетровской (426) областях и Киеве (426).

По состоянию на 31 августа в Украине обнаружили 855 случаев коронавирусного заболевания, вызванного штаммом "Дельта".

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Автор: Надя Пришляк