Наибольшее количество случаев зафиксировано в пяти областях.

По состоянию на 31 августа в Украине обнаружили 855 случаев коронавирусного заболевания, вызванного штаммом "Дельта".

Об этом Радио Свобода сообщили в Министерстве здравоохранения.

26 случаев подтверждено методом секвенирования, остальные 829 - с помощью таргетной полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Наибольшее количество случаев зафиксировано в Черновицкой (68), Одесской (61), Ровенской (60), Ивано-Франковской (58) и Тернопольской (52) областях.

Читайте такжеВ Украине более 4 миллионов человек полностью вакцинированы от COVID-19В Волынской, Киевской и Донецкой областях – по 47 случаев. В Харьковской – 45. В Винницкой и Луганской областях – по 43, в Житомирской и Хмельницкой – по 39.

В Закарпатской области выявлено 37 случаев, в Полтавской - 31. В Черниговской – 25 и 24 в Львовской области. В Киеве выявлен 21 случай. В Черкасской области - 20 и в Кировоградской - 18.

Меньше всего случаев заболевания выявлено в Запорожской (11) Сумской (10), Николаевской (4), Днепропетровской (3) и Херсонской (2) областях.

Коронавирус в Украине

В Украине за сутки обнаружили 2693 новые случаи COVID-19. В частности, заболели 171 ребенок и 40 медработников.

За сутки было госпитализировано 826 человек; зафиксировано 45 летальных случаев; выздоровели 1 112 человек.

Автор: Людмила Жерновская