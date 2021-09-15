В целом на медицинскую отрасль в проекте документа предлагается выделить 197,2 млрд грн, что на 35,8 млрд больше, чем в этом году.

Проектом государственного бюджета на 2022 год предусмотрено 2,6 млрд грн на закупку вакцин для защиты населения от COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"2,6 млрд грн предусмотрено на закупку вакцин для защиты населения от COVID-19, которая и в дальнейшем будет бесплатной для каждого украинца (покрытие других расходов на вакцины планируем осуществить за счет средств международных финансовых организаций). 3,1 млрд грн - для централизованной закупки оборудования для улучшения материально-технической базы больниц, бактериологических, генетических и физико-химических лабораторий. 789,5 млн грн - на проведение трансплантаций в Украине. 300 млн грн - на развитие биокластера, что в 3 раза больше, чем в этом году, с потенциальным расширением еще на 735 млн", - отметил Ляшко.

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Также, по его словам, в проекте бюджета предусмотрены средства для установления минимальной заработной платы для врачей на уровне 20 тысяч гривен и 13,5 тысяч гривен - для средних медицинских работников.

"Плюс 33,8 млрд грн (по сравнению с прошлым годом) добавляем в программу медицинских гарантий. Именно эти средства будут направлены на увеличение заработной платы врачей и средних медицинских работников", - добавил глава Минздрава.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 сентября, Кабмин утвердил проект государственного бюджета на 2022 год.

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, документ предусматривает уменьшение дефицита госбюджета до 3,5% от валового внутреннего продукта, уменьшение государственного долга, рост заработных плат, стабильный курс гривни, снижение инфляции, а также рекордный за последние десять лет рост ВВП – около 4%.

На медицинскую отрасль предлагается выделить 197,2 млрд грн, что на 35,8 млрд больше, чем в этом году

Автор: Леся Лещенко