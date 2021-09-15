Ранее срок действия этих документов составлял полгода.

Действие украинских зеленых COVID-сертификатов продлено до одного года.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров от 13 сентября 2021 года № 954 "О внесении изменений в постановления Кабинета министров Украины от 9 декабря 2020 г. № 1236 и от 29 июня 2021 г. № 677".

Согласно изменениям в постановление, срок действия международного и внутреннего "зеленых" COVID-сертификатов составит 365 дней со дня введения последней дозы в соответствии с протоколом вакцинации от COVID-19.

До этого срок действия COVID-сертификатов составлял полгода.

Ранее в Минздраве рассказали, какими будут новые внутренние СOVID-сертификаты. Так, отныне внутренний "желтый" COVID-сертификат можно получить уже после первой прививки вакциной против COVID-19. Он поможет избежать карантинных ограничений желтого уровня.

Читайте такжеВ Украине установили новые карантинные нормы: деталиТак называемый "зеленый" сертификат будет выдан после прохождения полного курса вакцинации против COVID-19.

И внутренние, и международные COVID-сертификаты украинцы могут использовать с помощью приложении "Дія". Однако функция пока недоступна для владельцев паспортов-"книжечек".

Коронавирус в Украине

В Украине суточный показатель заболеваемости растет, он самый большой с середины мая. За минувшие сутки 14 сентября выявили 4 640 новых случаев COVID-19. Среди заболевших 531 ребенок и 95 медработников. Также 1 858 пациентов выздоровели, а 93 - умерли от осложнений. В больницы попали 1 609 человек с подозрением или подтвержденным диагнозом.

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Автор: Леся Лещенко