COVID-сертификаты будут содержать информацию о вакцинации, отрицательный результат тестирования (действует 72 часа) или выздоровлении от COVID-19.

В Украине отныне внутренний COVID-сертификат можно получить уже после первой прививки вакциной от коронавируса.

После первой прививки выдается так называемый желтый сертификат. Он поможет избежать карантинных ограничений желтого уровня.

Так называемый зеленый сертификат будет выдан после прохождения полного курса вакцинации от коронавируса.

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"В целом различные COVID-сертификаты будут содержать информацию о вакцинации, отрицательный результат тестирования (действует 72 часа) или выздоровлении от COVID-19", - говорится в сообщении МОЗ.

В Минздраве напомнили, что COVID-сертификаты будут иметь цветные отметки исключительно в цифровом формате, печатать на бумаге соответствующего цвета не нужно.

9 сентября заместитель министра-главный государственный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, что в Украине для вакцинированных от COVID-19 граждан будут введены два внутренних сертификата - "зеленый" и "желтый".

Также он напомнил, что на сегодня в Украине есть два типа сертификатов о вакцинации: международный и внутренний.

20 августа министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что для украинцев будут доступны в приложении "Дія" два COVID-сертификата, один из которых будет международный, а другой – внутренний.

Автор: Ирина Погорелая