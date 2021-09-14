Вопрос о переводе всей страны в "желтую" зону карантина будет решаться на следующей неделе.

Комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций может объявить по всей Украине "желтый" уровень эпидемической опасности, однако решение будет приниматься не ранее начала следующей недели.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире ТСН.

"Правительство в понедельник внесло определенные изменения в постановление об адаптивном карантине и они могут вступить в силу, согласно постановлению Верховной Рады Украины, только через 7 дней после принятия", - сказал Ляшко.

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По его словам, вопрос о переводе всей страны в "желтую" зону карантина будет решаться не раньше понедельника-вторника на следующей неделе, поскольку тогда уже вступает в силу постановление, которое вчера правительство приняло.

"После этого мы говорим о том, что будут дальше отслеживаться индикаторы и области, которые могут попасть в "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности, опять же будут определяться по общенациональным индикаторами и комиссия национального уровня будет рекомендовать относить тот или иной регион к "красному" уровню эпидемической опасности", - сказал Ляшко.

Адаптивный карантин в Украине

Из-за эпидемии коронавируса в Украине ввели адаптивный карантин. Страну поделили на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны. Самые слабые ограничительные меры в "зеленой" зоне, а самые строгие – в "красной". Пока все украинское государство - "зеленое", однако в последние дни ходит информация о переходе в "желтую" зону.

13 сентября Кабинет министров принял изменения к постановлению №1236, которым устанавливаются новые карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19. Изменения вступают в силу через 7 дней с момента публикации.

Принятые изменения предусматривают, что COVID-сертификат будет иметь две опции ("желтый" или "зеленый") и будет содержать информацию о вакцинации, отрицательном результате тестирования (действует 72 часа) или выздоровлении от COVID-19. Так называемый "желтый" сертификат будет иметь информацию о первой прививке, а "зеленый" - полный курс.

Теперь в случае введения "желтого" уровня эпидопасности учебные заведения будут работать при условии наличия не менее 80% работников с "желтыми" или "зелеными" COVID-сертификатами.

Ограничения "желтого" уровня эпидопасности не будут применяться, если все участники (посетители) и по меньшей мере 80% организаторов массовых мероприятий, сотрудников кинотеатров, театров, музеев или других культурных учреждений, спортзалов и бассейнов иметь "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат.

Автор: Александр Топчий