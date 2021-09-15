За последние сутки госпитализированы 1609 украинцев с подтвержденными и подозрительными случаями.

В Украине за сутки обнаружили 4640 новых случаев COVID-19. Среди заболевших - 531 ребенок и 95 медработников. Также 1858 пациентов выздоровели, а 93 - умерли от осложнений. В больницы попали 1609 человек с подозрением или подтвержденным диагнозом.

Об этом сообщает Министерство Здравоохранения.

Суточный показатель заболеваемости растет, он самый большой с середины мая. Днем ранее коронавирус обнаружили у 3332 человек. За последние сутки в Украине впервые с мая обнаружили более 4600 новых заражений коронавирусом.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве (441), Одесской (361), Харьковской (343), Львовской (294) и Днепропетровской (273) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Читайте такжеВ Украине 19% взрослого населения вакцинировано против COVID-19 по крайней мере одной дозой

С начала пандемии в Украине обнаружили 2 325 796 случаев COVID-19. Из них 54 550 человек умерли от осложнений заболевания, а 2 225 130 — выздоровели.

Как писал УНИАН, в ближайшее время вся Украина перейдет в "желтую зону" карантина, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Тест на коронавирус в Украине

Лаборатории сделали 75 431 тест на коронавирус: методом ПЦР — 33 878, методом ИФА - 8562. Также сделали 32 991 экспресс-тест на антиген к вирусу.

Всего в стране провели более 12,3 миллиона ПЦР-тестирований.

Вакцинация от коронавируса в Украине

141 796 людей вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 14 сентября 2021 года. Одну дозу получили 67 614 человек, полностью иммунизированные - 74 182 человека.

В течение суток работали 939 мобильных бригад, 2 929 пунктов прививки и 326 центров вакцинации.

С начала вакцинальной кампании привито 6 028 879 человек, из них получили одну дозу – 6 028 877 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 959 086 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 10 987 963 прививки.

Коронавирус в Украине: что известно

Автор: Виктория Гордиенко