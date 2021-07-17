Передача вакцины состоялась на контрольно-пропускном пункте "Сирет-Порубное".

Украина получила более 100 тысяч доз вакцины против коронавируса AstraZeneca в качестве гуманитарной помощи от Румынии.

Об этом сообщили в Черновицкой областной государственной администрации.

Румыния в рамках гуманитарной помощи передала Украине партию вакцины против коронавирус компании AstraZeneca - 100 800 доз.

Передача вакцины состоялась на контрольно-пропускном пункте "Сирет-Порубное". Эту партию препарата доставят в центральный склад в Киеве, соблюдая холодовый режим. Поэтому ее распределят между всеми областями Украины.

Вакцинация от коронавируса в Украине: детали

Кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля.

До конца июля в Украину запланирована поставка более 8 млн доз вакцин от COVID-19.

По состоянию на 16 июля всего проведено 3 млн 899 тыс. 890 прививок. В целом привито 2 млн 539 тыс. 636 человек, из них получили 1 дозу – 2 млн 539 тыс. 634, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 млн 360 тыс. 256.

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Автор: Олег Давыгора