Модификация вакцин может потребовать изменения прав собственности или разрешения от регулирующих органов.

Компании Johnson&Johnson и AstraZeneca модифицируют вакцины от коронавируса для снижения рисков возникновения тромбозов у привитых граждан.

Об этом пишет Wall Street Journal и CNBC.

Ученые сейчас изучают причины образования тромбов после введения инъекций обоих препаратов, результаты применят для улучшения безопасности вакцин.

Также ученые изучают, могут ли потенциальные модификации препаратов устранить или уменьшить риски тромбоза.

Читайте такжеReuters узнал, почему ЕС не спешит регистрировать "Спутник-V"Отмечается, что дальнейшая модификация вакцин может требовать изменения прав собственности или разрешения от регулирующих органов.

Проблемы с вакциной от коронавируса Johnson & Johnson

Вакцину Johnson & Johnson ранее использовали в США, но решили приостановить ее применение на время расследования возникновения тромбов после прививки этим препаратом.

Осложнения возникли у шести женщин. Одна из них умерла, а еще одна находится в тяжелом состоянии в больнице. После чего закрылось два центра массовой вакцинации в штатах Северная Каролина и Колорадо.

К проверке предполагаемой связи между препаратом и тромбозами приступили Центры по контролю и профилактике заболеваний США, управление по контролю за продуктами и лекарствами США и Европейское агентство по лекарственным препаратам.

Проблемы с вакциной от коронавируса AstraZeneca

6 апреля Европейское агентство по лекарственным средствам сообщило о связи между вакциной и случаями тромбоза. Консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцин заявил, что связь "возможна, но не подтверждена". После этого Великобритания и Бельгия установили ограничения по возрасту на вакцинацию AstraZeneca.

Перед этим ряд европейских стран приостанавливали использование данной вакцины. Причиной стало образование тромбов у сделавших прививку.

Еврокомиссия решила завершить контракты с компаниями-производителями вакцины от коронавируса AstraZeneca и Johnson&Johnson (J&J) по истечению сроков.

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Автор: Яна Ставская