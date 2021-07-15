В частности, 500 тыс. доз вакцин в Украину поступит из Дании и 100 тыс. 800 доз из Румынии.

Евросоюз способствует выделению Украине почти 700 тыс. доз вакцин от коронавирусной инфекции.

Об этом говорится в заявлении на сайте Европейской комиссии. Еврокомиссия поддержала распределение более 3 миллионов доз вакцин для стран, не являющихся членами Евросоюза. Этот процесс происходит с помощью Механизма гражданской защиты ЕС.

В связи с этим, ЕК координирует доставку и финансирует до 75% расходов на транспортировку вакцин.

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При этом, в Украину поступит 500 тыс. доз вакцин из Дании и 100 тыс. 800 доз из Румынии.

Еще вакцины получат Албания, Бутан, Босния и Герцеговина, Косово, Северная Македония, Тайвань, Тунис.

Вакцинация от коронавируса в Украине: детали

Кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля.

Сейчас прививку делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), производимой по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее.

С 29 мая в Украине открыли первые центры массовой вакцинации населения против COVID-19.

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Автор: Виталий Саенко