В КГГА прокомментировали большое скопление людей возле центра вакцинации.

В Киеве в центре вакцинации на базе Международного выставочного центра начали делать прививки препаратом Comirnaty производства Pfizer-BioNTech лицам старше 60 лет.

Об этом сообщает медицинская информационная система HELSI.me в Telegram.

"Сегодня в МВЦ начали прививать вакциной от Pfizer людей от 60 лет", - говорится в сообщении.

Указывается, что возле МВЦ есть две очереди: по записи и "живая".

Все, кто хочет прививаться вакциной от Pfizer, должны быть записаны через helsi.me. В порядке "живой" очереди этой вакциной не прививают. Также в МВЦ доступна вакцина CoronaVac для всех желающих.

Пресс-секретарь Департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации Наталья Вишневская прокомментировала УНИАН скопление людей возле МВЦ.

"Вакцинация проводится исключительно по записи в системе HELSI.me. Люди приходят в свое время. То, что там очереди, - как на это можно повлиять? Для каждого человека определено отдельное время, максимально для себя удобное. Если у человека время на 13:00, а он решил прийти на 10:00, что мы можем с этим сделать? Мы анонсировали эту запись еще во вторник или среду", - заявила она.

Также она отметила, что сейчас вакциной от COVID-19 Pfizer прививают только лиц старше 60 лет согласно рекомендациям Министерства здравоохранения Украины.

Как сообщал УНИАН, 12 июля в Минздраве сообщили, что вакцину Comirnaty от Pfizer-BioNTech будут использовать для проведения прививок в центрах массовой вакцинации, где она будет доступна всем желающим с приоритетом для пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями.

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Автор: Константин Гончаров