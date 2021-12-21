Министерство здравоохранения рассчитывает на повторную вакцинацию от коронавируса 70% взрослого населения.
Об этом на брифинге 21 декабря сообщил главный санврач страны Игорь Кузин.
Читайте такжеУкраинцы начали получать бустерные дозы вакцины против коронавирусУкраина договорилась о поставках почти 42 миллионов доз COVID-вакцины в следующем году. Это:
- 25 миллионов доз вакцины Pfizer;
- 6,5 миллиона доз вакцины CoronaVac;
- 10 миллионов доз вакцины разных производителей по механизму COVAX.
"У нас уже гарантированы поступления, чтобы 70% населения Украины имели полноценную ревакцинацию от коронавируса двумя дозами", - отметил Кузин.
Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что для того, чтобы начать вакцинацию бустерной дозой вакцины от COVID-19 необходимо иметь около 70% вакцинированного населения.
Записаться на вакцинацию от COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.