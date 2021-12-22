Минздрав закроет все центры COVID-вакцинации на два дня.

1 и 2 января пункты и центры вакцинации население от COVID-19 в Украине будут закрытыми.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич на брифинге относительно ситуации с распространением COVID-19 на территории Украины.

"Информирую, что 1 и 2 января пункты и центры вакцинации населения против COVID-19 в Украине будут закрыты", - сказала она.

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В другие дни, по ее словам, они будут работать по обычному расписанию.

Напомним, на сегодня в Украине с начала вакцинальной кампании привито 14 461 449 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы-13 141 446.

325 украинцев получили дополнительную дозу вакцины против COVID-19

Всего с начала вакцинальной кампании проведено 27 603 218 прививок.

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