Nuvaxovid от Novavax рекомендована ВОЗ.

Всемирная организация здравоохранения добавила еще одну вакцину от коронавируса в список рекомендованных для экстренного использования.

Об этом сообщили в прессслужбе ВОЗ.

Читайте такжеАмериканская компания Novavax заявила о получении первого разрешения на ее использование вакцины против COVID-19На прошлой неделе ВОЗ одобрила вакцину Covovax от американского производителя Novavax. Эту вакцину производит Институт сыворотки крови Индии (Serum Institute of India).

Новая одобренная вакцина - Nuvaxovid - была создана Novavax вместе с фондом Коалиция по инновациям в сфере готовности к эпидемии (CEPI). Соучредителями последнего являются государства Индия и Норвегия, Всемирный экономический форум, Фонд Билла и Мелинды Гейтс и британский БФ Wellcome Trust.

Что известно о Nuvaxovid?

Nuvaxovid изготавливается по той же технологии, что и Covovax. Это вакцины на основе полученного в лаборатории спаечного белка вируса SARS-CoV-2.

Обе требуют введения двух доз одному пациенту и хранения при температуре 2-8 °C.

На сайте Novavax указано, что испытания третьей фазы в Великобритании показало общую эффективность вакцины в 89,7%, а в Мексике - 90,4%.

Nuvaxovid также был одобрен Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) 20 декабря. Это пятая одобренная регулятором вакцина. Европейский регулятор советует использовать эту вакцину для людей в возрасте от 18 лет.

В то же время вакцину не советуют лицам, страдающим острым тяжелым лихорадочным заболевание или острой инфекцией, а также тем, у кого есть аллергия на компоненты препарата - возможна серьезная аллергическая реакция.

Среди побочных реакций сообщают о головной боли, боли в мышцах и суставах, тошноте, утомляемости и недомогании.

Сколько держится эффект от прививки - еще не определили.

Напомним, сейчас в Украине прививку делают вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty производства Pfizer-BioNTech и AstraZeneca-SKBio, что производится в Южной Корее.

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