Карантин в некоторых областях нашей страны могут усилить уже через неделю, предупредил нардеп.

В Волынской, Львовской, Ривненской областях Украины через неделю-две могут усилить карантинные ограничения из-за роста количества больных коронавирусом COVID-19.

Об этом в Facebook сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, рассказывая о рабочей встрече с послом Республики Польша в Украине Бартошем Цихоцким.

"В регионах Украины, которые граничат с Польшей, растет количество больных COVID и уровень госпитализации. Есть вероятность, что за неделю-две в Волынской, Львовской, Ривненской областях усилят карантинные ограничения", – отметил нардеп.

При этом он отметил, что в Польше благодаря вакцинации половины населения ситуация пока достаточно стабильная – за минувшие сутки выявлено менее 1 тысячи новых больных. Радуцкий добавил, что в Украине за сутки – почти 10 тысяч.

Посол рассказал Радуцкому, что "польские пограничники регулярно обнаруживают у украинцев поддельные справки о вакцинации".

Читайте такжеТрем областям Украины грозит "красная" зона карантина – KSEПри этом добавил, что Польша "еще не имеет технических средств для проверки достоверности сертификатов вакцинации в приложении "Дія".

"Договорились, что этот вопрос будет решен, поскольку отображение сертификатов в "Дії" является одним из лучших технических решений, что признано многими странами. Со своей стороны Украина активизирует борьбу с фальсифицированными справками о вакцинации. За последнее время правоохранители открыли 80 уголовных производств против злоумышленников, которые подделывали сертификаты вакцинации и ПЦР-тесты. В основном фальсифицируют бумажные документы, подделать сертификат в "Дії" практически невозможно", – написал Радуцкий.

Председатель комитета ВР сообщает, что Польша рассмотрит вопрос поставки в Украину вакцины и экспресс-тестов на антиген, а также возможность производства для украинских больниц кислородных станций.

Напомним, пандемия коронавируса стартовала в марте прошлого года, и в том же месяце ряд государств, в том числе и Украина, ввели карантин.

Сначала карантин в Украине был общенациональным, а сейчас он адаптивный. В государстве предусмотрены четыре уровня эпидопасности – "зеленый", "желтый", "оранжевый", а также "красный". Самые слабые ограничительные меры в "зеленой" зоне, а наиболее строгие – в "красной".

С 23 сентября Украина перешла из "зеленой" в "желтую" зону, и карантинные меры были ужесточены.

Автор: Надя Пришляк