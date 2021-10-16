По мнению эксперта, в Украине нужно усиливать ответственность за подделку сертификата о вакцинации и за внесение в базу данных ложной информации.

В Украине необходимо заставлять людей вакцинироваться от коронавируса по примеру Франции, где без COVID-сертификата нельзя посещать ни торговые центры, ни пользоваться общественным транспортом.

Такое мнение высказал политтехнолог Борис Тизенгаузен на телеканале "Украина 24".

"Есть проблема в доверии к органам государственной власти, точнее, в недоверии - власть говорит так, значит можно делать наоборот, еще с советских времен. Но одни и те же люди сначала кричали - нет вакцины, государство провалило, ничего не привезла. Потом кричали, что китайский - это плохой. Потом привезли все - иди, даже в торговом центре вакцинируют. Не идут. И знаете, в чем проблема этого антивакцинаторства? В том, что у него нет конкретного лидера. Нет конкретного человека, который говорит "не надо". Оно расходится на низовом уровне, в частности - через социальные сети, в частности - через недоверие и тому подобное", - заявил эксперт.

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Политтехнолог привел пример Франции, где от коронавируса вакцинированы более 70% взрослого населения.

"Во Франции 70% - это не те, кто сами пришли и вакцинировались. Государство создало условия, что без сертификата ты на транспорт не попадешь, в поезд не сядешь, в автобус не сядешь, в торговый центр не зайдешь, в ресторан, кафе, заведение общепита - не попадешь. Государство таким мягко принудительным способом, хотя может и не очень мягко, стимулирует людей идти и вакцинироваться", - отметил эксперт.

По мнению эксперта, в Украине нужно усиливать ответственность за подделку сертификата о вакцинации и за внесение в базу данных ложной информации.

"Я скажу непопулярную и циничную вещь - иногда нужно и запугать, показать кадры из больницы, умирающих людей, чтобы народ головой подумал и отвел тех родственников, кто сомневается, и так далее. Иногда нужно показать им реальную картину", - заявил он.

Напомним, по данным Минздрава, с начала вакцинальной кампании в Украине привиты 7 873 767 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы вакцины – 6 433 791 лицо.

Отметим, записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что стоит знать

Автор: Виктория Гордиенко