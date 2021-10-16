Министр Виктор Ляшко пояснил, что решение об интервале в 6 месяцев было принято в самом начале вакцинальной кампании

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что вакцинироваться от коронавируса нужно и после перенесения болезни. Для этого не нужно ждать полгода с момента выздоровления.

"Даже если вы переболели, если у вас прошли все симптомы, нет признаков острой болезни - вы можете спокойно прийти к своему семейному врачу и сделать прививку", - отметил он в интервью Радио Свобода.

Ляшко пояснил, что решение об интервал в 6 месяцев было принято в самом начале вакцинальной кампании, когда еще был ограничен доступ к вакцинам.

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"Тогда штаб решил, что те, кто болел, могли подождать, потому что у них титр антител был. Сегодня ограничений по количеству вакцин не существует", - добавил он.

Напомним, как писал УНИАН, Ляшко также объяснил, как действовать учителям, которые не могут получить COVID-вакцину из-за медицинских противопоказаний.

Вакцинация от коронавируса: что известно

С начала вакцинальной кампании в Украине привиты 7 873 767 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы вакцины – 6 433 791 человек.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Справка УНИАН. 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Прививку делают вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty производства Pfizer-BioNTech и AstraZeneca-SKBio, что производится в Южной Корее.

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Автор: Виктория Гордиенко