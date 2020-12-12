В Украине в феврале, кроме эпидемии коронавирус ожидается рост заболеваемости сезонным гриппом.
Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал министр здравоохранения Максим Степанов. Он отметил, что грипп имеет такие же осложнения, как и коронавирус - пневмония.
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"Если посмотреть немного вперед, у нас в феврале ожидается традиционный рост заболеваемости гриппом, и мы должны подойти к этому периоду с минимальными цифрами. Потому что грипп имеет такие же осложнения, как и коронавирус - пневмония. Это те же больницы, в которых на сегодняшний день лечат COVID-19 те же специалисты. Поэтому нам необходимо, чтобы наша медицинская система выдержала и чтобы мы уже к весне не шли ни на какие жесткие карантины, чтобы мы придерживались установленных правил", - сказал министр.
Карантин в Украине: от адаптивного к локдауну
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- 25 ноября в Кабмине допустили введение тотального карантина на новогодние праздники.
- В правительстве начали говорить о так называемом "интеллектуальном локдауне". По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, так называемый "интеллектуальный локдаун" предусматривать выход из него регионов в разное время.
- 4 декабря в Кабмине заявили, что выступают за введение локдауна не в декабре, а в январе.
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