Министр отметил важность того, чтобы медицинская система Украины выдержала сезонную нагрузку.

В Украине в феврале, кроме эпидемии коронавирус ожидается рост заболеваемости сезонным гриппом.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал министр здравоохранения Максим Степанов. Он отметил, что грипп имеет такие же осложнения, как и коронавирус - пневмония.

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"Если посмотреть немного вперед, у нас в феврале ожидается традиционный рост заболеваемости гриппом, и мы должны подойти к этому периоду с минимальными цифрами. Потому что грипп имеет такие же осложнения, как и коронавирус - пневмония. Это те же больницы, в которых на сегодняшний день лечат COVID-19 те же специалисты. Поэтому нам необходимо, чтобы наша медицинская система выдержала и чтобы мы уже к весне не шли ни на какие жесткие карантины, чтобы мы придерживались установленных правил", - сказал министр.

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Автор: Андрей Василюк