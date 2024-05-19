Помните, что боль игнорировать нельзя.

Травмы колена – довольно распространенное явление. Люди часто забывают о том, какую важную роль играют колени в мобильности и повседневной жизни – до тех пор, пока не начинаются проблемы.

Хотя замена коленного сустава может существенно помочь людям, испытывающим серьезные проблемы с подвижностью, было бы неплохо избежать необходимости в серьезной операции. Хорошая новость заключается в том, что существует множество способов предотвратить травмы и сохранить колени здоровыми. Издание HuffPost пообщалось с врачами, и они поделились ценными советами о том, чего лучше не делать, чтобы избежать неприятных последствий в будущем.

1. Не приступайте к высокоинтенсивным упражнениям после длительного бездействия

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"Одна из ошибок, которую совершают люди, – это слишком быстрое погружение в физические упражнения и движение от нуля до ста", - говорит доктор Эрик Гроссман, хирург-ортопед из NYU Langone Health.

По его словам, ксли человек только начинает заниматься спортом, он еще не выработал свою толерантность к нагрузкам, поэтому попытка сделать слишком много может привести к травмам. Он рекомендует постепенно переходить к более интенсивным тренировкам. Например, если вы хотите заняться бегом, начните с медленных, коротких пробежек по мягким поверхностям, а не пытайтесь сразу пробежать полумарафон по бетону.

2. Не игнорируйте боль

"Боль – это то, как ваше тело говорит вам, что что-то не так. Если вы игнорируете боль или просто думаете, что можете тренироваться через травму, вы, скорее всего, будете продолжать страдать от дискомфорта. Пересиливая боль, вы, скорее всего, усугубите текущую травму, а также подвергнете себя риску последующих повреждений", – объясняет хирург-ортопед в Ортопедическом институте Орландо Хелс Джуэтт – Дэниэл Миллер.

Это нормально, когда после тренировки колено немного болит или ноет, но внезапные резкие боли, отек или скованность в движении могут быть признаком чего-то более серьезного.

Доктор Струан Коулман, хирург-ортопед из Больницы специальной хирургии в Нью-Йорке и соучредитель Motive Health отмечает, что боль в колене может быть результатом травмы одной из структур внутри колена, например разрыва мениска или повреждения связок. Она также может быть признаком того, что хрящ подвергается чрезмерной нагрузке и начинает изнашиваться, что приводит к раннему артриту.

3. Не пропускайте разминку

Перед началом тренировки или занятий спортом очень важно уделить время правильному разогреву тела с помощью растяжки и легких упражнений. Это позволит лучше подготовить мышцы и суставы к нагрузкам и получить максимальную пользу от упражнений.

"Динамическая растяжка и разминка перед тренировкой способствует притоку крови к мышцам и снижает риск травмы колена", – говорит доктор Шон Энтони, помощник руководителя отделения спортивной медицины Mount Sinai Health System и Ортопедического центра Mount Sinai West.

Это могут быть выпады, прыжки или бег на месте, подчеркнул специалист.

4. Следите за питанием

"Здоровая диета, богатая антиоксидантами и витаминами, способствует здоровью суставов. Поддержание здорового веса тела также снижает нагрузку на коленные суставы, которая может усиливать боль при травмах колена и остеоартрите", – говорит доктор Энтони.

Помимо потенциального снижения нагрузки на суставы, употребление питательных продуктов может также увеличить продолжительность жизни и помочь организму справиться с другими проблемами со здоровьем.

"Поддержание идеального веса может быть очень сложной задачей для пациентов с артритом коленного сустава, поскольку боль в колене часто приводит к тому, что пациент становится менее активным. Очень важно совместно с вашим лечащим врачом разработать программу правильного питания и физических упражнений для поддержания оптимальной массы тела", – отметил Коулман.

5. Не занимайтесь спортом без правильной механики выполнения упражнений

Никогда не занимайтесь спортом и не поднимайте тяжести без правильной механики, советует доктор Энтони. По его словам, дна из самых распространенных причин травм – неправильная механика при поднятии тяжестей. Это важный момент, позволяющий избежать растяжения и разрыва связок.

6. Не становитесь на колени на твердых поверхностях без подушки или коврик

"Разумно избегать частого и длительного стояния на коленях без какой-либо амортизации", – говорит Доктор Леон Э. Поповиц, соучредитель New York Bone & Joint Specialists.

Чрезмерные удары или нагрузки могут привести к дегенерации сустава.

7. Не придерживайтесь только одного вида физической активности

Никогда не стоит недооценивать важность занятий разными видами спорта или чередования упражнений и занятий. Доктор Шон Энтони шговорит, что травмы от перегрузок – это причина номер один в проблемах с коленями. Доказано, что занятия разными видами спорта или разнообразные упражнения снижают риск повторных травм.

Разнообразие физических нагрузок также позволяет вашему телу укреплять мышцы, которые помогут сохранить колени и другие суставы здоровыми.

8. Не снижайте активность, если вам диагностировали артрит

Когда человек начинает испытывать боль в колене в результате артрита, первое, что происходит, – это снижение уровня активности. Доктор Коулман отмечает, что это приводит к ослаблению или атрофии мышц вокруг коленного сустава, особенно мышц бедра.

"Многочисленные исследования показали, что поддержание сильных мышц ног может помочь предотвратить боль в колене, особенно если она вызвана ранним артритом", – подчеркнул специалист.

Вы можете поработать с физиотерапевтом, чтобы разработать специальную программу, или просто изменить свой обычный распорядок дня, сделав упор на упражнения с меньшей нагрузкой. Главное – продолжайте двигаться.

Беговая дорожка или велотренажер: что лучше

Многие люди, которые начинают заниматься спортом с целью сбросить вес или привести тело в форму, задаются вопросом, что лучше выбрать – беговую дорожку или велотренажер. У каждого из вариантов есть свои плюсы и минусы.

К примеру, беговые дорожки предлагают множество режимов тренировок, включая интервальные тренировки, подъемы в гору и бег на выносливость.

В свою очередь, велотренажеры имеют явное преимущество в тренировке мышц нижней части тела, включая квадрицепсы, подколенные сухожилия, ягодицы и икры.

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