Пока что неизвестно, когда препарат, получивший название СТ-388, поступит в продажу.

Специалисты разработали новый препарат для тех, кто хочет похудеть. Он будет вдвое эффективнее Ozempic.

Данные исследования препарата, получившего название СТ-388, показывают, что пациенты, которым делали еженедельные инъекции, похудели в среднем на 19% от изначальной массы тела почти за 6 месяцев терапии, пишет Bild.

Отмечается, что эксперименты с препаратами Wegovy и Ozempic показали потерю массы тела примерно на 10% за полгода применения.

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По данным компании-разработчика Roche, СТ-388 также эффективен в борьбе с сахарным диабетом. Так, по результатам исследования симптомы болезни сократились у каждого из более чем 30 испытуемых.

Пока что неизвестно, когда СТ-388 поступит в продажу.

Как действует СТ-388

Инъекция СТ-388 состоит из активного вещества тирзепатид. Оно действует сразу на два гормона, которые подавляют чувство голода. Однако при этом некоторые участники эксперимента жаловались на такие побочные эффекты, как тошнота или рвота.

Новости об ожирении

Увеличение количества людей с ожирением негативно влияет на мировую экономику, здоровье человечества и общий уровень благосостояния. Об этом говорилось в исследовании Всемирного банка. По его оценке, более 2 млрд человек имеют избыточный вес или страдают от ожирения. От вызванных ожирением болезней ежегодно умирает 4 млн человек.

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