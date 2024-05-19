Специалисты констатировали, что рак кишечника теперь диагностируется у детей и подростков гораздо чаще, чем еще 20 лет назад.

За последние несколько лет некоторые формы рака начали диагностироваться у молодых людей. Особенно заметно возросло количество колоректальной онкопатологии у детей и подростков.

Как сообщает EurekAlert, анализ данных Центров по контролю и профилактике заболеваний США за 1999-2020 годы показал, что у детей в возрасте 10-14 лет рак кишечника диагностируется вшестеро чаще чем еще 20 лет назад. А у подростков возрастом 15-19 лет частота таких диагнозов возросла более чем вчетверо.

По статистике злокачественных опухолей толстого кишечника и прямой кишки, которую изучали специалисты под руководством доктора медицины Ислама Мохамеда из Миссурийского университета, выяснилось, что если в 1999 году такой тип рака диагностировали у 0,1 ребенка 14 лет, то к 2020 году частота случаев увеличилась до 0,6. У подростков 15-19 лет показатель вырос с 0,3 до 1,3, а молодых людей 20-24 года - с 0,7 до двух.

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Тенденцию к росту отметили и в других возрастных группах. У людей 30-34 и 35-39 лет рост составил 71% и 58%. Частота случаев в 2020 году - 6,5 и 11,7.

Ученые сделали вывод, что колоректальный рак перестал быть болезнью только пожилых людей.

Причины возникновения рака кишечника

К факторам риска относятся хронические воспалительные и онкологические заболевания кишечника у прямых родственников, ожирение, курение и употребление алкоголя. Также развитию болезни способствует несбалансированное питание с дефицитом клетчатки и высоким потреблением переработанного мяса, сладких напитков.

Симптомы рака кишечника

Среди начальных симптомов колоректального рака - нарушения в работе кишечника в виде запора или диареи, боли в животе, ректальные кровотечения и признаки железодефицитной анемии.

Другие новости об онкологии

В настоящее время наука еще не придумала действенного и безболезненного способа избавиться от раковых заболеваний. Ученые до конца не могут понять причины возникновения многих видов этого заболевания.

В апреле ученые заявили, что разработали новое соединение, благодаря которому существующие лекарства против агрессивной формы рака крови, могут быть перепрофилированы и приносить большую пользу. Они отметили, что прорыв в лекарствах может открыть "новую эру" в лечении.

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